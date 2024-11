Presentato il calendario della Polizia 2025

Il progetto fotografico di quest’anno, infatti, curato da Eolo Perfido offre una narrazione per immagini del lavoro quotidiano della Polizia di Stato attraverso suggestivi scatti in bianco e nero nei quali il fotografo ha saputo restituire non solo le attività operative, ma anche i momenti d'interazione tra i poliziotti e i cittadini. Attraverso il suo obiettivo emergono sguardi e dettagli che valorizzano l’aspetto umano della Polizia, in linea con il motto dell’istituzione: “esserci sempre”, come parte integrante e attiva del tessuto sociale.