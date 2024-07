Prato, incendio al poligono: operazioni di bonifica durante la notte

Il Comune di Prato ha proclamato per lunedì 29 luglio il lutto cittadino per il tragico incendio scoppiato ieri attorno alle 17 al tiro a segno nazionale di Galceti che ha causato la morte di due persone, Alessio Lascialfari e Gabriele Paoli, e il ferimento di una terza. Secondo quanto si spiega dalla Regione la stima, in via provvisoria, è di circa 8 ettari di superficie percorsa dalle fiamme. Le operazioni di bonifica, si spiega anche, "proseguiranno tutto il giorno" con l'arrivo di nuove squadre dopo che per tutta la notte sono "proseguite, con l'impiego di squadre di volontariato antincendi boschivi giunte anche da fuori provincia, le operazioni per lo spegnimento e messa in sicurezza del tragico incendio, scoppiato nel poligono e che ha interessato l'area boschiva circostante".