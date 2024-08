Ponte Morandi, sei anni dopo la tragedia

Sono passati sei anni dal crollo del Ponte Morandi, avvenuto la mattina del 14 agosto 2018 alle 11.36. Una data che Genova non potrà dimenticare mai: per quelle 43 vittime, per gli sfollati, per due quartieri distrutti e anche perché tornò a galla il problema delle manutenzioni delle infrastrutture. È attesa per l'11 settembre la ripresa del maxiprocesso.