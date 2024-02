Ponte Morandi, altri quattro indagati: uno "resuscita" dopo sei anni

di Alberto Pastanella

Tre dirigenti e tecnici di Autostrade e un consulente esterno incaricato del progetto di retrofitting. Rusca, capo ufficio manutenzioni Aspi del Primo tronco di Genova, era sfuggito dalla maglia degli inquirenti perché per un errore di trasmissione era stato ritenuto deceduto: a fare scoprire non era così ai pubblici ministeri è stata la sua convocazione in qualità di teste.