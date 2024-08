Pomigliano d'Arco (Napoli), cadavere del padre nel bagagliaio

Da Monaco di Baviera in Germania, Tobias Amman, 33 anni, è arrivato fino a Pomigliano d'Arco, nel napoletano. Nel bagagliaio dell'auto portava il cadavere del padre sessantenne. Alcuni testimoni, lo avevano visto all'inizio del suo lungo viaggio quando per strada aveva accoltellato il genitore. Il ritrovamento del corpo è avvenuto poco dopo il fermo di Amman, sorpreso dalla Polizia municipale di Pomigliano mentre cercava di introdursi in un'abitazione, alla ricerca delle chiavi di un auto da rubare. Dalle verifiche inoltre è risultato che l'uomo arrestato era destinatario di un mandato di arresto europeo. Ora è rinchiuso nel carcere di Poggioreale.