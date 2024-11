Piacenza, rapina da film alla Dhl: caccia al commando

Un colpo studiato a tavolino, nei minimi dettagli, e probabilmente preparato da settimane. È il piano che è andato a segno in un magazzino della logistica della multinazionale Dhl a Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza, dove una banda di ladri professionisti - si stima vi abbiano preso parte in tutto una decina di persone - ha fatto un furto ingente di materiale elettronico e hi-tech, per un valore non ancora stimato ma che potrebbe raggiungere il milione di euro. E ora è caccia al commando.