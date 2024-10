Piacenza, fermato il fidanzato della 13enne

Alla notizia del fermo disposto per il fidanzato 15enne la famiglia di Aurora "si è sentita sollevata". Lo ha detto la legale che assiste la madre della 13enne morta venerdì cadendo dall'ottavo piano del palazzo dove abitava a Piacenza. Nei giorni scorsi la sorella 22enne della ragazza aveva lanciato varie accuse sui social, spiegando che non credeva al suicidio o all'incidente per la caduta dal balcone. "La madre ha pianto - ha detto l'avvocata - e ha detto che ora i sospetti che aveva, oggi li considera una conferma".