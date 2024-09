Pestaggi negli ospedali: arriva l'esercito

Una vera e propria emergenza nazionale, quella che vede i medici aggrediti in corsia. L'ultima aggressione è avvenuta all’ospedale Galliera di Genova, dove un uomo ha sferrato un pugno a un infermiere e, poi, è fuggito. Situazione analoga, anche in Calabria dove il personale sanitario si trova spesso a fare i conti non solo con pazienti e familiari violenti. Così per prevenire e contrastare questo fenomeno, il prefetto di Vibo Valentia ha deciso di inviare l'esercito nell'ospedale della città