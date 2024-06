Pescara, un migliaio al parco per la veglia di preghiera in memoria di Thomas

Dolore e lacrime a Pescara, per la fiaccolata organizzata dalla comunità di Sant’Egidio. In mezzo alla folla, tanti adolescenti per esprimere solidarietà alla famiglia e per ricordare la vittima, Thomas Christopher Luciani. Davanti all'ingresso del parco "Baden Powell' a Pescara, dove domenica è stato ucciso il 17enne è stato posizionato un grande striscione con la scritta "Crox vive". A lasciarlo, in memoria del ragazzo, sono stati probabilmente amici e conoscenti della giovane vittima. Intanto prosegue il viavai di cittadini sul luogo del delitto: ora dopo ora da lunedì, aumentano i fiori e i biglietti lasciati sul recinto dell'area verde.