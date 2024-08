Pavia, spari contro la band al concerto metal: ferito il chitarrista

Ha sparato alcuni colpi di carabina contro il gruppo metal Burial of Babylon, durante il loro concerto, venerdì sera, al castello di Bereguardo, in provincia di Pavia. Probabilmente solo perché facevano troppo rumore per i suoi gusti. Si tratta di un residente della zona, identificato e denunciato, dopo che nella sua abitazione è stato sequestrato il fucile che ha usato, oltre ad altre armi comuni e a diverse munizioni. Gli spari avevano ferito alla spalla Simone Maffei, vent'anni, chitarrista del gruppo.