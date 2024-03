31 marzo 2024 20:34

Pasqua in riviera romagnola

di Rita Ferrari

I più temerari, tutti ragazzini, azzardano persino un tuffo in mare. I genitori, invece, restano sulla spiaggia a godersi il sole. Prove tecniche di mare e spiaggia in Romagna per questo primo lungo week end festivo dell'anno. Il meteo ha premiato chi ha deciso di passare la Pasqua in riviera: clima ventilato ma mite. L'ideale per un pranzo in spiaggia.