27 aprile 2024 21:03

Padova, 30enne ucciso con una coltellata: il killer tradito dai cani

di Alessandro Ongarato

"Sta attento che ti succede qualcosa". Glielo ripetevano da qualche giorno, vedendolo andare in giro con un coltello in mano; sapevano che era un tipo "strano" con problemi di droga. E la scorsa notte la tragedia si è consumata a Villafranca Padovana, piccolo centro della provincia euganea. Giacomo Friso, 33 anni, detto "Furia", è stato bloccato all'alba, a poca distanza dal condominio in cui viveva e dove è stato trovato morto nel cortile di casa un suo vicino, Michael Boschetto, 32.