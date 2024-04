Ospedali, in Italia 11mila medici in 3 anni hanno lasciato la sanità pubblica

di Fabiola Mosciatti

I dati sono presentati da FoSSC, il Forum delle 75 Società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari, che sottolinea anche il calo delle risorse destinate alla sanità pubblica: nel 2024 il finanziamento del Fondo sanitario è aumentato in termini assoluti rispetto al 2021 ma è diminuito il rapporto con il Pil e risulta fortemente eroso dall'inflazione. Il Fossc chiede quindi al governo una "grande riforma strutturale e misure urgenti per salvare il Servizio sanitario nazionale" sottolineando che sono "a rischio le cure per tutti"