Omicidio Sharon Verzeni, forse il killer l'aspettava

Per l'omicidio di Sharon Verzeni ci sono due persone sospette riprese dalle telecamere di sorveglianza intorno all'una di notte di martedì 30 luglio, all'ora in cui la 33enne stava passeggiando poco lontano da casa, a Terno d'Isola (Bergamo). Sono due ombre scure che si muovono veloci nel buio, tra via Castegnate e piazza 7 Martiri. Su quelle sagome stanno lavorando i carabinieri che indagano sulla donna accoltellata nella notte. Gli inquirenti sospettano che forse il killer la stesse aspettando per ucciderla.