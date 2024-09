Omicidio Sharon Verzeni: tutte le bugie di Sangare

La confessione di Moussa Sangare, assassino di Sharon Verzeni, è arrivata il 30 agosto dopo una serie di bugie Menzogne che nona hanno retto di fronte all’evidenza delle prove che lo inchiodano. "Una serie di circostanze rivelatesi palesemente false", scrive il gip nell'ordinanza di convalida del fermo. Per esempio, Sangare ha dichiarato di essersi tagliato i capelli tre mesi prima, ma il taglio è molto più recente ed è fatto apposta per non farsi riconoscere. Un'altra bugia riguardava un presunto conoscente che la sera dell'omicidio si sarebbe trovato in compagnia di Verzeni e l'avrebbe accoltellata a seguito di una discussione. Sangare quando è stato preso sembrava proprio avere una versione già pronta.