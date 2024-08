Omicidio Sharon Verzeni, sequestrato un box vicino al luogo del delitto

L'ultimo mistero sull'omicidio di Sharon Verzeni potrebbe essere racchiuso in un box, sigillato dai carabinieri del nucleo investigativo e in un coltello sporco che sarebbe stato ritrovato in paese. Il garage di un complesso residenziale che si trova a poche decine di metri da via Castagnate a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo, dove la donna di 33 anni è stata uccisa con almeno quattro coltellate: tre alla schiena e una al petto. All'interno del box, di proprietà di un italiano, sarebbero stati trovati una brandina, borsoni, oggetti che farebbero pensare a un accampamento di fortuna. "Nel palazzo c'è un gran via-vai", racconta un residente della zona ai cronisti.