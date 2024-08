Omicidio Sharon Verzeni, in un video due persone sospette

Per l'omicidio di Sharon Verzeni, a Terno d'Isola, si cercano ancora possibili testimoni oculari. Ci sono almeno una ventina di persone che sono passate a piedi o in bicicletta in quella strada più o meno al momento dell'aggressione. Due persone sospette sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza intorno all'una di notte di quel martedì 30 luglio. Sono due ombre scure che si muovono veloci nel buio, tra via Castegnate e piazza 7 Martiri. I carabinieri che indagano sul delitto stanno lavorando per identificare quelle sagome.