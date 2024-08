Omicidio Sharon, sopralluogo dei carabinieri in casa col compagno

I carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno effettuato un sopralluogo in casa di Sharon Verzeni, uccisa la notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola. Insieme ai militari Sergio Ruocco, compagno della vittima, per la prima volta dopo 23 giorni è rientrato nella villetta in quanto proprietario dell'immobile. È probabile che durante il sopralluogo siano state verificate sul posto alcune informazioni raccolte durante gli interrogatori. L'uomo ha sempre sostenuto che quella sera dormiva. Legato da 13 anni a Verzeni, continua a vivere dai suoceri che non hanno mai dubitato di lui.