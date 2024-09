Omicidio Sharon, Sangare al gip: "L'ho colpita per istinto, senza motivo"

"Ho colpito Sharon per istinto, senza motivo". Moussa Sangare ha confermato davanti al giudice per le indagini preliminari quanto aveva detto durante la confessione fiume di giovedì notte. Oltre due ore di interrogatorio, nel carcere di Bergamo, dove è rinchiuso da venerdì con l'accusa di omicidio premeditato e aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Il GIP ne ha convalidato il fermo. Moussa non aveva mai visto prima la 33enne. Era per strada a terno tra il 29 e il 30 luglio, passeggiava con le cuffie alle orecchie e si è avventato su di lei.