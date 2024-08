Omicidio Sharon, i genitori in caserma dai carabinieri

Il giorno dopo i fratelli e il cognato, tocca ai genitori di Sharon Verzeni entrare in caserma a Bergamo per essere ascoltati dai carabinieri. Anche loro, come è successo per gli altri, arrivano senza avvocato. Sono stati convocati come persone informate sui fatti. Dovranno aiutare a ricostruire la vita della 33enne, i suoi legami, da quello col fidanzato Sergio Ruocco, a quelli con i colleghi. Con alcuni di loro aveva iniziato a frequentare le sedute di Scientology, in un paese vicino a Terno D'isola, dove abitava.