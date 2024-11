Omicidio Santo, il legale del fermato: "Ha problemi psichiatrici"

"È un ragazzino con problemi di natura psichiatrica". Lo ha detto l'avvocato del 17enne fermato per l'omicidio di Santo Romano, 19enne ucciso da un colpo di arma da fuoco a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). "Il ragazzo racconta di avere reagito a un'aggressione e mentre qualcuno lo teneva per un braccio e un altro gli mostrava un coltello, avrebbe estratto la pistola e sparato con la sola intenzione di difendersi", ha aggiunto il legale. Un altro giovane è rimasto ferito a un gomito ed è stato ricoverato in ospedale.