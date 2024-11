Omicidio Napoli, le dichiarazioni del 17enne reo confesso

La pistola che ha ucciso a San Sebastiano al Vesuvio Santo Romano, giovane calciatore di 19 anni, ancora non si trova. Il 17enne reo confesso dell’omicidio dice di averla comprata da un gruppo rom di Scampia. Ma i carabinieri non gli credono. Tanti sono ancora i punti che non quadrano nelle dichiarazioni rese al momento del fermo. Per esempio il ruolo che potrebbero aver avuto eventuali complici nel fornirgli un nascondiglio dopo il delitto. Il ragazzo infatti è stato trovato dai carabinieri in un appartamento nel quartiere Barra, nella periferia di Napoli, che qualcuno gli ha messo a disposizione.