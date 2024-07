Omicidio Marangon, nuovi sopralluoghi: oltre 20 persone ascoltate

Nuovo sopralluogo con il pm alla ricerca delle tracce dell’omicidio lungo il sentiero che porta al Piave. L’ipotesi: “Se qualcuno lo ha ucciso lo ha fatto lì”. I carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Treviso guidati del maggiore Giovanni Truglio, in queste ore, hanno risentito i partecipanti all'appuntamento di sabato sera e oggi torneranno sul posto per un nuovo sopralluogo. In tutto sono state ascoltate una ventina di persone e tutti, più o meno, hanno detto che i due curanderos che conducevano il rito sono stati gli ultimi a parlare con Alex.