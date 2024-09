Omicidio di Viareggio, l'imprenditrice ai domiciliari

Fermo non convalidato e arresti domiciliari per Cinzia Dal Pino, la 65enne imprenditrice viareggina arrestata con l'accusa di omicidio volontario del 47enne Said Malkoun, investito più volte in auto domenica sera a Viareggio. L'udienza di convalida del fermo si è tenuta nel carcere di Pisa. Per la donna, che ha travolto deliberatamente e provocato la morte dell'uomo che l'aveva rapinata della borsetta, la procura aveva chiesto la misura della custodia cautelare in carcere. "Non volevo uccidere, ma solo fermare il ladro colpendolo alle gambe", ha detto Dal Pino, secondo il suo legale: "Prova grande sofferenza e grande rimorso", aggiunge.