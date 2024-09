Omicidio dei coniugi Neumair,"Cassazione conferma l'ergastolo per Benno

E' definitivo l'ergastolo per Benno Neumair, il bolzanino che nel 2021 uccise i suoi genitori e li gettò nel fiume Adige: la Cassazione ha confermato la condanna alla pena massima per il duplice omicidio e l'occultamento dei cadaveri dei genitori Laura Perselli e Peter Neumair. Il 33enne, che si trova nel carcere veronese di Montorio, lo stesso di Filippo Turetta, era stato condannato in primo grado nel novembre 2022 e poi in appello nell'ottobre 2023, sempre con lo stesso verdetto. Benno nelle prime settimane negò categoricamente il delitto, poi invece confessò di aver ucciso i genitori strangolandoli con una corda in seguito al ritrovamento del cadavere della madre, a inizio febbraio del 2021.