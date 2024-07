Omicidio Bozzoli, le ricerche del latitante estese in Spagna e Baleari

L'Interpol, dopo aver attivato le ricerche di Giacomo Bozzoli, in Francia le ha estese anche in Spagna dove si presume che l'uomo possa essere transitato per raggiungere la moglie e il figlio che lo avevano preceduto. Gli investigatori hanno esteso le ricerche anche nelle isole Baleari e alle Canarie. L'imprenditore di 39 anni è condannato all'ergastolo per l'omicidio dello zio che dopo averlo ucciso fece sparire il corpo bruciandolo nell'altoforno dell'azienda metallurgica di famiglia, è latitante.