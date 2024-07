Omicidio Bozzoli, la compagna: "Ho perso la memoria"

"Dopo la sentenza di condanna ho avuto uno shock e ho perso la memoria. Fino alla sera della sentenza io, Giacomo e nostro figlio siamo stati insieme. Non so che fine abbia fatto Giacomo". È quanto avrebbe detto nel corso dell'interrogatorio davanti ai carabinieri di Brescia Antonella Colossi, compagna di Giacomo Bozzoli che è stata sentita come persona informata dei fatti. La donna, che non è indagata, secondo quanto si apprende ha raccontato di aver dormito con il compagno e il figlio a Cannes e di aver perso il suo telefono cellulare in Costa Azzurra.