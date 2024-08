Omar Bassi, genitori accusano: picchiato in discoteca

Un ragazzo di 23 anni, Omar Bassi, è morto il 5 agosto a Reggio Calabria, dove era in vacanza, per emorragia cerebrale, per i parenti però il decesso sarebbe collegato a un pestaggio che il giovane avrebbe subito da parte dei buttafuori di una discoteca del Varesotto il 20 luglio. Il giovane, che viveva a Bollate con la famiglia, era andato a una festa organizzata nel locale dove, ha raccontato la cugina Michelle sui social, sarebbe stato picchiato