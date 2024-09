Nuoro, il 14enne sopravvissuto: "Mi sono finto morto"

"Sono tutti morti. Mi sono salvato perché ho finto di esserlo anche io". È quanto avrebbe detto, come riporta il Corriere della Sera, il 14enne sopravvissuto alla strage della sua famiglia a Nuoro dopo aver aperto la porta ai carabinieri giunti nell'appartamento in seguito all'allarme lanciato dai vicini. Il giovane, il quale ha anche raccontato che "a casa urlavano tutti", è ricoverato nel reparto di Otorinolaringoiatria dell'ospedale San Francesco di Nuoro, dopo un intervento per la rimozione di alcune schegge dalla mandibola.