Non solo Bayesian, l'anno nero degli yacht

Durante una manovra uno yacht ha urtato accidentalmente contro la banchina del porto: siamo nella francese e ricca Saint Tropez e ed è uno dei tanti casi di un'estate nera per le imbarcazioni di lusso. Forse una manovra sbagliata che fortunatamente non ha causato feriti ma qualche ammaccatura alla barca. Al largo delle Baleari, a Maiorca, uno yacht all'improvviso ha cominciato a imbarcare acqua per poi inabissarsi. I cinque passeggeri tedeschi a bordo si sono salvati aiutati dai vicini di rada ma hanno dovuto dire addio al loro gioiello marino.