Neonati sepolti, Chiara non risponde al Gip

Durante l'interrogatorio di garanzia, Chiara, la 21enne di Traversetolo agli arresti domiciliari dal 20 settembre per omicidio premeditato e soppressione di cadavere, non ha risposto al gip del tribunale di Parma, Luca Agostini. La giovane è stata accusata dopo il ritrovamento di due neonati sepolti (risultati suoi figli) nel giardino della sua casa a Vignale di Traversetolo in provincia di Parma.