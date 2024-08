Naufragio Bayesian, il comandante James Cutfield ha lasciato l'Italia

Il comandante della Bayesian James Cutfield è andato via con un volo privato che lo ha riportato in Spagna. Non c'è più nessuno in Italia dell'equipaggio del grande yacht naufragato in rada a Prticello, nel palermitano. È partito anche l'altro indagato, l'ufficiale Tim Parker Eaton, responsabile della sala macchine, accusato di non aver azionato il sistema di chiusura di emergenza delle porte della barca. Pure il marinaio Matthew Griffiths è tornato in Francia poche ore dopo aver ricevuto un avviso di garanzia.