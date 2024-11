Napoli, sparatoria in piazza: ucciso un 19enne

Non sarebbe stato coinvolto direttamente nelle cause che avrebbero dato origine alla lite sfociata poi nella sparatoria, Santo Romano, il 19enne morto la scorsa notte a San Sebastiano al Vesuvio, nel Napoletano, colpito da un proiettile. La lite sarebbe scaturita da futili motivi. Si ipotizza che tutto sarebbe nato da un possibile pestone, che avrebbe originato uno scontro tra due gruppi distinti di giovani, di uno dei quali faceva parte Romano. La vittima giocava a calcio in Eccellenza. Era portiere del Micri, squadra di Volla nel Napoletano.