Napoli, rubano il cane di una bimba disabile: l'appello del padre per riaverlo

Da sabato, quando glielo hanno portato via, non fa altro che pensare al suo Maui: molto più di un cagnolino per una bambina affetta da una malattia genetica che la costringe sulla sedia a rotelle. Per lei era un amico, un sostegno. I ladri però sono entrati nel suo appartamento di Acerra, nel Napoletano, rubando tutto, anche Maui. L'appello del padre della bimba: "Non mi interessa della refurtiva realizzata a casa mia, ma faccio appello al cuore di chi ha sottratto il cane di mia figlia. Vi prego, restituitelo. La mia bambina è caduta in uno stato angoscioso, che sta peggiorando la sua situazione"