Napoli, morta la turista colpita in strada da una statua

Non ce l'ha fatta Chiara Jaconis: dopo due giorni di agonia la giovane turista padovana in vacanza a Napoli è morta a causa delle gravi ferite riportate al capo dopo essere stata colpita in pieno da una statuina piovutale addosso domenica pomeriggio dal balcone di un palazzo nel cuore dei Quartieri Spagnoli. La giovane, 30 anni, stava facendo un ultimo giro turistico in una delle zone più caratteristiche della città prima di salire a bordo dell'aereo che l'avrebbe riportata a casa in serata. Il reato ipotizzato nell'inchiesta passa dalle lesioni colpose all'omicidio colposo. Il prefetto Michele di Bari: "Una tragedia che si poteva evitare".