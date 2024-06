Napoli, due feriti nel centro storico: 25enne ancora in pericolo di vita

È ancora in gravi condizioni il 25enne ferito a colpi di arma da fuoco la scorsa notte nel centro storico di Napoli, all'esterno di un bar tra via Santa Chiara e largo Banchi Nuovi. Il 25enne è stato ferito al basso ventre ed è in pericolo di vita. Due i feriti nella sparatoria: oltre al 25enne anche un 22enne è stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba sinistra, le sue condizioni pero' non preoccupano. Secondo una prima ricostruzione da parte degli uomini della Squadra mobile di Napoli, a esplodere i colpi sarebbe stato un uomo che si sarebbe poi allontanato a piedi, facendo perdere le sue tracce. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale Vecchio Pellegrini.