La morte di Satnam Singh, bracciante 31enne abbandonato per strada dai suoi datori di lavoro con un braccio amputato e le gambe maciullate, riaccende un faro sulla situazione delle morti bianche in Italia. Negli ultimi 3 giorni, a distanza di poche ore sono 3 i lavoratori morti."n tutto sono 1.041 le denunce di incidenti mortali sul posto di lavoro arrivate all'Inail in dodici mesi, in tutto il 2023.