Morte Lyam Paine, il mistero s'infittisce

Payne si trovava in argentina per seguire il concerto dell'ex compagno di gruppo Niall Horan. Poco prima della morte, i componenti dello staff dell'albergo avevano chiamato il numero delle emergenze per segnalare il profondo stato di confusione di un uomo, probabilmente il cantante forse sotto effetto di stupefacenti, che aveva scagliato il suo computer alla reception.