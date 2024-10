Mollicone, le motivazioni della sentenza di assoluzione della famiglia Mottola

Prove inconsistenti e movente evanescente. Per questi motivi la famiglia Mottola è stata assolta dall'accusa dell'omicidio volontario di Serena Mollicone, la 18enne di Arce, nel Frusinate, scomparsa il 1° giugno del 2001 e ritrovata senza vita due giorni dopo in un bosco poco distante dal paese, con mani e piedi legati e una busta chiusa attorno alla testa. Per quella morte, 10 anni dopo, sono finiti a processo l'ex maresciallo della caserma locale, Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco. Sia nel primo grado che nel secondo grado i tre imputati sono stati assolti, e ora sono state rese note, in un documento di 59 pagine, le motivazioni della sentenza della corte d'assise d'appello di Roma.