Minore ucciso in strada a Napoli, la madre del coetaneo ferito: "Avevo denunciato mio figlio per salvarlo"

Ha provato a far ragionare il figlio che aveva cominciato a frequentare brutte compagnie, poi quando ha capito che non poteva fare più nulla da sola ha tentato di salvarlo, denunciandolo alle forze dell'ordine. Ma neanche questo è servito. Il ragazzo, infatti, è rimasto ferito nella sparatoria in centro a Napoli in cui è rimasto ucciso il 15enne Emanuele Tufano. A Tgcom24 la mamma-coraggio Alessandra Scutellaro racconta la sua odissea: "Io oggi posso avere mio figlio contro, sicuramente, perché oggi non capirà, ma spero che un domani capirà e apprezzerà, perché lo amo più di me stessa e non voglio che venga ammazzato".