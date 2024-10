Milano, la denuncia del ginnasta Bartolini: "Aggredito sotto casa"

"Milano è una città raccapricciante". Lo sfogo, via Instagram, è di Nicola Bartolini, ginnasta azzurro cagliaritano di origine ma residente nel capoluogo lombardo, dopo una tentata rapina ai danni. I fatti risalgono, secondo quanto raccontato dall'atleta - medaglia d'oro nel corpo libero ai Mondiali di Kitakyushu del 2021 -, alla serata di ieri. "Sono stato aggredito alle 20 sotto casa mentre portavo fuori il cane - scrive su Instagram - per rapinarmi del telefono. Per sua sfortuna anziché portami via il cellulare ha preso solo tantissimi pugni in faccia".