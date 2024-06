Milano, in fuga dalla baby gang travolge in auto 5 persone

Un uomo che si trovava in compagnia della fidanzata, circondato da un gruppo di giovani, è scappato a bordo della sua auto carambolando contro altre vetture parcheggiate e investendo cinque dei presunti aggressori. Nessuno è grave. È accaduto intorno all'una di notte in via San Vito. L'uomo e la donna che hanno denunciato l'aggressione hanno entrambi 31 anni.