Milano, Giovanni Vernia sventa un furto

Dopo aver assistito a un tentativo di borseggio a una mamma con passeggino in metropolitana a Milano, l'attore comico Giovanni Vernia non ci ha pensato su due volte ed è intervenuto. "Ho appena rischiato di fare a pugni con due ragazzetti", ha detto in un video sui social. Episodi frequenti, all'ordine del giorno in metropolitana e che possono sfociare in reazioni impreviste. "Nessuno è intervenuto ovviamente, perché coi tempi che corrono non si sa, si può rischiare una coltellata", ha aggiunto il comico. L'attore, sotto minaccia, ha reagito d'istinto. "Gli ho tirato un cartone in faccia", ha detto e così ha dissuaso l'aggressore.