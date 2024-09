Milano, 28enne arrestato per istigazione al terrorismo

Scriveva minacce sui social il 28enne marocchino fermato dalla polizia a Milano con l'accusa di istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. Arrivato in Italia nel 2011, El Mahdi Tbitbi, aveva un permesso di soggiorno regolare per motivi di lavoro e qualche precedente. Perfettamente integrato nella società tanto da essere Mediatore culturale e interprete di arabo in un centro d'accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Era persino fiero della sua nuova casa tanto da postare orgogliosamente nel 2019 "Viva l'Italia!". Qualcosa però è cambiato l'anno scorso e ha iniziato a scrivere frasi deliranti su Internet, estrapolando e reinterpretando versetti del Corano. Aveva mandato minacce anche a Papa Francesco, Joe Biden e Donald Trump.