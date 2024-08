Mike Lynch, il ricordo del socio: "Grande innovatore, lascia un'eredità straordinaria"

Bayesian. Un'altra macabra coincidenza. O tragica ironia della sorte. Il nome del super yacht naufragato, deriva dal teorema di Bayes. Si tratta di una formula nota per la "probabilità condizionata", cioè l'importanza dell'aggiornamento continuo delle possibilità nell'analisi dei dati e nelle decisioni. Insomma la quintessenza della carriera di Mike Lynch, il proprietario del veliero, che come ricorda David Tabizel, cofondatore di Autonomy, proprio sugli algoritmi in grado di analizzare enormi quantità di dati, prima con la stessa Autonomy e poi con Darktrace, ha costruito la sua enorme fortuna.