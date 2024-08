Migranti, più che dimezzati gli sbarchi: nel 2024 arrivati in 33.896

Dal primo gennaio al due agosto i migranti arrivati sulle coste italiane sono stati 33.896 a fronte degli 89.401 sbarcati nello stesso periodo del 2023, Per la maggior parte si tratta di persone originarie del Bangladesh, della Siria e della Tunisia. Un calo record dunque che per il capogruppo di Fratelli d'Italia Tommaso Foti è "il risultato di una programmazione attenta anche alla cooperazione con le nazioni direttamente coinvolte nei flussi migratori". Diminuiscono pure gli sbarchi di minori non accompagnati: 4.188 quelli arrivati quest'anno contro i 18.820 del 2023 e gli oltre 14mila del 2022.