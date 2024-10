SCADONO I TERMINI... Messina Denaro, scarcerati alcuni suoi fedelissimi

Per dieci dei 22 fiancheggiatori di "Iddu" finiti in manette anni fa"non solo sconti di pena ma si apriranno le porte del carcere per scadenza dei termini di custodia cautelare."Si tratta degli imputati del processo svoltosi a Palermo"con il rito abbreviato, per gli altri le condanne sono definitive. Tra chi torna libero anche"chi"invocava all'epoca una statua in onore dell'allora ricercato numero uno d'Italia e del padre, Francesco Messina Denaro"