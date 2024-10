Medicina, Bernini: "Basta con gli studenti italiani che vanno all'estero"

Poi il ministro illustra le caratteristiche della riforma: "No al test a crocette su cui gli studenti non possono giocarsi la vita e il futuro, ma soprattutto l'apertura programmata dell'ingresso al corso di laurea in Medicina e chirurgia attraverso un semestre di formazione nel quale gli studenti si preparano su materie caratterizzanti. Alla fine, saranno valutati su queste materie caratterizzanti, ma si saranno nel frattempo formati. Quindi, ove non raggiungessero la graduatoria necessaria per entrare nel corso di laurea medicina, potranno spendere i crediti formativi che hanno acquisito anche in altre corsi di laurea, salvo poi ritentare la facoltà di Medicina”.