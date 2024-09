Mattarella riceve le Frecce tricolori: "Siete uno dei simboli nazionali"

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale i piloti delle frecce tricolori, appena rientrati da un lungo tour in Canada e Stati Uniti. "È per me un grandissimo onore essere qui ricevuto ancora una volta da lei". E' il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, il generale Goretti, a presentare a Sergio Mattarella i piloti della pattuglia acrobatica, che portano il tricolore nei cieli di tutto il mondo. Per loro parla il comandante, il tenente colonnello Massimiliano Salvatore, che sottolinea con orgoglio.