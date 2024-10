Maternità surrogata, Roccella: "I medici denuncino i casi alla Procura"

"Un pubblico ufficiale, e anche il medico, è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge sulla maternità surrogata alla Procura. E poi si vedrà". Lo ha detto il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella. "Spero che l'applicazione della legge abbia un effetto fortemente dissuasivo", ha aggiunto Roccella, ricordando che "in Italia c'è una procedura che protegge i minori e assicura la possibilità al compagno del genitore biologico di essere riconosciuto come genitore". Le parole del ministro hanno scatenato la reazione del presidente di Fnomceo, Filippo Anelli, secondo cui "un medico deve curare ed è esonerato dall'obbligo di denuncia".